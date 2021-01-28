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Haberler Galeri A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

A101 28 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Haftanın perşembe indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. A101'in bu hafta müşterilerinin beğenisine sunduğu perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler yer alıyor. Televizyon, cep telefonu, tablet gibi elektronik ürünlerin yanı sıra züccaciye, gıda, tekstil, hırdavat ürünleri de katalogda yer alan diğer ürünler arasında. İşte 28 Ocak 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:05
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A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

A101 28 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101 marketlerde bu hafta hangi ürünlerin olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bizde sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler bugün itibarıyla satışa çıkıyor. İşte güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Çözünürlük : 3840x2160 px
Dahili Uydu Alıcılı : Var
Ekran Boyutu : 58" / 146 cm
Görüntü Teknolojisi : LED
HDMI Giriş Sayısı : 4
Smart TV : Var
Wi-Fi : Var
USB Port Sayısı : 2
Youtube / Netflix

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A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV

Lenovo M10 Tablet

Lenovo HF-130 Kulaklık - Beyaz - Siyah - Kırmızı

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu - Kahve - Siyah

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A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı

- No Frost
- Çift kapılı
- Soğutucu net hacim : 354 litre
- Dondurucu net hacim : 97 litre
- Dondurma kapasitesi kg/24 saat : 5
- Yıllık enerji tüketimi (kwh) : 387
- Ses seviyesi : 42 db
- A+ sınıfı
- 520 litre brüt hacim
- Yükseklik : 187 cm / Genişlik: 70 cm / Derinlik : 72 cm
- 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum
- 2 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir.

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A101 28 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Televizyon, tablet, kablosuz kulaklık, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor

Seg SCM-9100 Çamaşır Makinesi

Seg SBM-4001 Bulaşık Makinesi