Son dakika: Onları görüntülemek neredeyse imkansız! Soyu tehlike altında! Uzun zaman sonra ilk kez...

Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum" dedi.