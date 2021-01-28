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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Onları görüntülemek neredeyse imkansız! Soyu tehlike altında! Uzun zaman sonra ilk kez... Son dakika: Onları görüntülemek neredeyse imkansız! Soyu tehlike altında! Uzun zaman sonra ilk kez... Dört mevsim ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Türkiye, yaban hayatıyla da oldukça çeşitli canlı türüne sahip bir ülke. Fotokapanlarla, nesli tükendi sanılan birçok hayvan görüntülendi. Yaban hayatını korumak için çok titiz bir çalışma yürüten Türkiye bunun meyvelerini topluyor. Tunceli'de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şamualar görüntülendi. Görüntülenmesi zor olan bu tür, uzun zaman sonra ilk kez kameralara yakalandı. Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:20
Doğa güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin yaban hayatı gün geçtikçe daha da ilgi çekiyor. Ortaya çıkan çok sayıda canlı türü, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Son olarak Tunceli'de koruma altında olan
şamualar görüntülendi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri kar yağışının ardından dağların zirvelerinden inerek, daha aşağılarda yiyecek ararken görüntülendi.
Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, bir süre ot yedikten sonra gözden kayboldular.
'ONLARI GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM'
Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Tunceli'de elektrik dağıtım şirketinin arıza ekibinde görevli Muzaffer Akyüz, daha önce birçok canlı türünün fotoğrafını çektiğini belirterek, "İlk kez bu kadar heyecanlandım.
Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum" dedi.