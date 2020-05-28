Koronavirüsle mücadele ekibinin malzemeleri böyle ayrıştırılıyor

'ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'



AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hastanedeki tıbbi atıkların dikkatli toplanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Özel olarak ayrıştırılan tıbbi atıkların doğru toplanması halinde başka kişilerin enfekte riskinin azaldığını anlatan Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu:



"Hastaların tedavisini izleme sırasında birçok sağlık çalışanı özel giysileri kullanmak durumunda. Diğer hastalara zarar vermemek için tıbbi atık olarak toplayıp imha edilmesine gidiliyor. Kendimizi hastalıktan izole etmek için kullandığımız bütün giysileri işimiz bittikten sonra özel tıbbi atık kovalarına atıyoruz. Bunlar da belediyenin belirlediği özel bir yerde imha ediliyor. Hastalığın daha sonra başka yerlerde bulaşmaması için çok önemli bir aşama, dikkat etmek gerekiyor. Koronavirüs döneminde özellikle pozitif hasta alanlarına girerken koruyucu giysileri sırasıyla giyiyoruz. Çıkarırken de yine belli bir sıra var. Çünkü enfekte olma riski her zaman var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Salgından önce de tıbbi atıkların diğer bireylere zarar vermemesi için yine bu uygulamaları yapıyorduk, ama koronavirüs alanında daha yoğun bir çalışma yürütüyoruz."