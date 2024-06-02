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Sınavda okunacak dualar neler? Sınav anında zihin açıklığı için hangi dualar edilir? LGS için okunacak sureler...

Liseye Geçiş Sınavı (LGS), bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ve 8. sınıf öğrencileri için kritik bir kilometre taşı olacak. Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği bu sınav öncesinde hazırlıklar hızla devam ediyor. Arapça ve Türkçe olarak paylaşılan dualar, hem manevi destek hem de sakinlik sağlamak amacıyla özenle seçiliyor. Peki sınavda okunacak dualar neler? Sınav anında zihin açıklığı için hangi dualar edilir

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:08
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Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS’de başarılı olmak için hangi dualar okunur?

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından, zihin açıcı dualar araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve sınava girecek öğrencilerin anneleri ile yakınları, "Sınava girerken okunacak dualar neler?" sorusunun yanıtını arıyor. Sınavda başarıya ulaşmak isteyenler için okunacak dualar büyük ilgi görüyor. İşte LGS sınav duası ve başarı dualarının detayları...

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Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS’de başarılı olmak için hangi dualar okunur?

SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır.

Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

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Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS’de başarılı olmak için hangi dualar okunur?

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.

Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."),

"Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır, Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.")

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Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS’de başarılı olmak için hangi dualar okunur?

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS’de başarılı olmak için hangi dualar okunur?

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim...

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak)