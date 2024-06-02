02 Haziran 2024, Pazar
Sınavda okunacak dualar neler? Sınav anında zihin açıklığı için hangi dualar edilir? LGS için okunacak sureler...
Liseye Geçiş Sınavı (LGS), bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ve 8. sınıf öğrencileri için kritik bir kilometre taşı olacak. Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği bu sınav öncesinde hazırlıklar hızla devam ediyor. Arapça ve Türkçe olarak paylaşılan dualar, hem manevi destek hem de sakinlik sağlamak amacıyla özenle seçiliyor. Peki sınavda okunacak dualar neler? Sınav anında zihin açıklığı için hangi dualar edilir
Giriş Tarihi: 02.06.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:08
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