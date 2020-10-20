9'uncu yılında yeni görüntüler ortaya çıktı! Her saniyesi dehşet...

Van'da, 9 yıl önce meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kalırken, aradan geçen zamana rağmen yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün kamerasına yansıyan korku ve panik anları depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne koydu.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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