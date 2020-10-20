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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...

Yollarda karşılaşılan araç yazıları ve iş yeri camlarına asılan ilanlar görenleri güldürüyor. Yurdum insanı bu konuda da mizahını konuştururken, bazıları sosyal medyada paylaşıldı. İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran o kareler..

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 12:42
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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...
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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...
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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...
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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...
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Trafikte şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı...