ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

ŞOK hafta sonu indirimleri neler? 4 Temmuz kataloğunun yayımlanması ile sürpriz ürünler belli olmuştu. Her hafta çarşamba ve cumartesi indirimleriyle müşterisinin beğenisini toplayan ŞOK marketler, 4 Temmuz indirimlerinde temizlik ürünlerine ağırlık verdi. Çek-As Kurutmalık, Yelpaze Kurutmalık, Temizlik Seti, Çamaşır Sepeti, Bukle Banyo Havlusu gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 08:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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