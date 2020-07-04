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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

ŞOK hafta sonu indirimleri neler? 4 Temmuz kataloğunun yayımlanması ile sürpriz ürünler belli olmuştu. Her hafta çarşamba ve cumartesi indirimleriyle müşterisinin beğenisini toplayan ŞOK marketler, 4 Temmuz indirimlerinde temizlik ürünlerine ağırlık verdi. Çek-As Kurutmalık, Yelpaze Kurutmalık, Temizlik Seti, Çamaşır Sepeti, Bukle Banyo Havlusu gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 08:36
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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Hafta sonu kampanyalarını satışa çıkaran ŞOK marketlerin bu hafta ki indirimleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Temizlik ürünlerine ağırlık veren ŞOK marketlerde yer kaplamayan 20 mt çamaşır asma kapasitesi olan Çek-As Kurutmalık dikkat çekiyor. ŞOK 4 Temmuz indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 4 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Temizlik Seti

• Katlanır ve toplanır

• Çekme kolluve tekerlekli

• Toz filtreli

• Ayrı su vesıkma haznesi

• 180° açılırmafsal

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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Dijital Cam Baskül

•Sertleştirilmiş cam yüzey

• Ayak dokunuşu ile çalıştırma

• 5-180Kg. Ölçüm aralığı

• Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi

• Geniş LCD ekran

• Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma

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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Rio Burun Kılı AlmaCihazı

• Güçlü ve sessiz motor

• Temizleme fırçası

• 1 adet 1,5V AA pil ileçalışır

• Taşınabilir

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ŞOK aktüel 4 Temmuz kataloğu: Yer kaplamayan çamaşır kurutmalık dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Çek-As Kurutmalık

• 20 mt çamaşır asma kapasitesi

• 5 sıra otomatik toplanır ipli sistem

• 8,5x47x6,5 cm