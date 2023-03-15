15 Mart 2023, Çarşamba
Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık
22 Ocak günü ortadan kaybolan İletmiş olayında şok gelişme yaşandı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen İlhan İletmiş'in kardeşi Melek, abisinin 4 çocuk annesi Aslı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Yapılan araştırma sonucu ise İlhan ve Aslı'nın birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 3 çocuk babası olan İlhan'ın isteyerek kaçtığını öğrenen Melek Hanım çılgına döndü. "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek İlhan İletmiş'e meydan okudu.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 14:30
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