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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

22 Ocak günü ortadan kaybolan İletmiş olayında şok gelişme yaşandı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen İlhan İletmiş'in kardeşi Melek, abisinin 4 çocuk annesi Aslı tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Yapılan araştırma sonucu ise İlhan ve Aslı'nın birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 3 çocuk babası olan İlhan'ın isteyerek kaçtığını öğrenen Melek Hanım çılgına döndü. "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek İlhan İletmiş'e meydan okudu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 14:30
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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 3 çocuk babası İlhan İletmiş'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 52 gün sonra bulunan İletmiş'ten gelen telefon sonrası çılgına dönen kardeşi Melek, "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek İlhan İletmiş'e meydan okudu. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Birinin 3 çocuğu, diğerinin ise 4 çocuğu olduğuna dikkat çeken Müge Anlı, "Arkalarında 7 çocuğu bırakıp ortadan gittiler" dedi. Melek Hanım, Müge Anlı'nın sözleri üzerine olayın ayrıntılarını aktardı.

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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

ARKALARINDA 7 ÇOCUK BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Melek Hanım yaptığı açıklamada "İlhan, Aslı'yı aldı; İstanbul'a bizim eve getirdi. Ama kadın sürekli onu baskı altında tutuyordu. Ayrılmak istediğini söyledi. Ama kadın onu kaçırdı. Evine geri dönemiyor. Aslı, İlhan'ı serbest bıraksın" ifadelerini kullandı. Ağabey'inin babasıyla konuştuğunu ve "Baba beni kurtar. Ne dersen yapacağım" dediğini söyleyen Melek Hanım, İlhan Bey'in Aslı Hanım'a "Seni istemiyorum. Ailemin yanına gitmek istiyorum" dediğini de öne sürdü. Kadın ve erkek tarafında suçlamalar peş peşe gelince ve anlaşmazlıklar ortaya çıkınca, 2 taraf Müge Anlı canlı yayında karşı karşıya geldi.

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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

İlhan İletmiş'in yakınları ile Aslı Kızılkaya'nın ailesi birbirlerini suçladı. Canlı yayında sesler yükselirken Müge Anlı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Müge Anlı ve ekibinin çabalarıyla bulunan ikilinin polisle birlikte olduğunu aktaran Müge Anlı, İlhan Bey'in ailesinin sandığı gibi bir durum olmadığını belirtti.