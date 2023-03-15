Müge Anlı’da 4 çocuk annesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen İlhan bulundu! Gerçekler ortalığı karıştırdı: İki aşık aklımız karışık

ARKALARINDA 7 ÇOCUK BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Melek Hanım yaptığı açıklamada "İlhan, Aslı'yı aldı; İstanbul'a bizim eve getirdi. Ama kadın sürekli onu baskı altında tutuyordu. Ayrılmak istediğini söyledi. Ama kadın onu kaçırdı. Evine geri dönemiyor. Aslı, İlhan'ı serbest bıraksın" ifadelerini kullandı. Ağabey'inin babasıyla konuştuğunu ve "Baba beni kurtar. Ne dersen yapacağım" dediğini söyleyen Melek Hanım, İlhan Bey'in Aslı Hanım'a "Seni istemiyorum. Ailemin yanına gitmek istiyorum" dediğini de öne sürdü. Kadın ve erkek tarafında suçlamalar peş peşe gelince ve anlaşmazlıklar ortaya çıkınca, 2 taraf Müge Anlı canlı yayında karşı karşıya geldi.