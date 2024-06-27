84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

Konya'da İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), iki kişi ile kira meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartıştığı kişiler tarafından beyzbol sopası ile öldüresiye dövülen Parlatır'ın yüzü ve vücudu kanlar içerisinde kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alınırken, saldırganlar ise yakalandı.