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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

Konya'da İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), iki kişi ile kira meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartıştığı kişiler tarafından beyzbol sopası ile öldüresiye dövülen Parlatır'ın yüzü ve vücudu kanlar içerisinde kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alınırken, saldırganlar ise yakalandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 11:35 Güncelleme: 27.06.2024 11:35
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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

Konya'da bir vakfın başkanlığını yapan 84 yaşındaki Ali Parlatır, kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kiracılar tarafından trafikte önü kesilip, öldüresiye dövüldü. Beyzbol sopasıyla darp edilen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine sığınırken, saldırganlar gözaltına alındı.

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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, iddiaya göre vakfa ait bir işyerinin kiracıları arasında kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadı.

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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

BEYZBOL SOPASIYLA ÖLDÜRESİYE DAYAK!
Tartışma üzerine aracına binen Parlatır, vakfa gitmek üzere yola çıktı. 2 şüpheli merkez Meram ilçesi Hatip Caddesine geldiklerinde Parlatır'ın aracına çarparak durdurdu.

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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

Sabah'ın haberine göre yaşlı adamı aracından indiren şüpheliler beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Şüpheliler Parlatır'ın kendisinden geçmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

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84 yaşındaki vakıf başkanına beyzbol sopalı kira dayağı! Kanlar içinde kaldı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bir süre sonra kendisine gelen Parlatır, yakınlardaki polis merkezine gidip yardım istedi.