27 Haziran 2024, Perşembe
Ölüleri muayene etmiş! Konya'da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti
Konya'da ortaya çıkan olay pes dedirtti. Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ö.'nün poliklinik kayıtlarında kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydığı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesinin dikkat çekmesi üzerine soruşturma başlattı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi.
Giriş: 27.06.2024 14:03 Güncelleme: 27.06.2024 14:03
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