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Ölüleri muayene etmiş! Konya'da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

Konya'da ortaya çıkan olay pes dedirtti. Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ö.'nün poliklinik kayıtlarında kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydığı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesinin dikkat çekmesi üzerine soruşturma başlattı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi.

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 27.06.2024 14:03 Güncelleme: 27.06.2024 14:03
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Ölüleri muayene etmiş! Konya’da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Ö. ile hemşire Süreyya P.'nin bulunduğu poliklinikte 2023'ün mayıs, haziran ve eylül aylarındaki kayıtlarında kısa zaman aralığında çok hasta kaydı olduğu ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Ölüleri muayene etmiş! Konya’da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

Soruşturma sırasında 'Obezite izlem listesi'nde bulunan ve Mayıs 2023'te ölen Emine Dudu Samancı'ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen Ismihan Serttaş'a ise 9 kez muayene işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Samancı'ya yapılan 15 işlemden 14'ünde tanı ve reçete olmadığı, 1 kaydında da tanısı olup reçetesi olmadığı belirlendi.

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Ölüleri muayene etmiş! Konya’da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

Serttaş'ın ise 9 işlemden 8'inde tanı ve reçete olmadığı, 1 işlemde ise tanısı olup reçetesi olmayan işlem olduğu tespit edildi. Öte yandan hemşire Süreyya P.'nin göreve gelmeden önce de İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşireler Tuğba C., ebe Özgül Ö., ebe Sümeyra O.'nun ölen kişilere muayene işlemi yapıldığında görevde oldukları belirlendi. Soruşturma aşamasında hasta izlem bilgilerinin İsmil Aile Sağlığı Merkezi bilgisayarlarından silindiği tespit edildi.

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Ölüleri muayene etmiş! Konya’da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

'VATANDAŞLAR ARANARAK TEMBİH EDİLDİ'

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan ebe Deniz Z., "Şubat ayı ortalarında hemşire Süreyya P.'nin odasında otururken Dr. Mustafa Ö. odaya girdi. 'Süreyya benim bu ay muayene ortalamam düşük, bu yüzden izlem giriyorum. Sen de gir' dedi. Süreyya bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü yapılan bu işlem maddi olarak hemşireleri etkilemiyor. Sadece Dr. Mustafa Ö.'nün muayene sayılarını etkiliyor. Mustafa Bey, ara ara Süreyya'yı 'İzlemleri giriyor musun?', 'Bugün kaç tane girdin?' gibi sorularla sıkıştırıyordu. Karatay Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme için şubat ayının son 15 gününe ait yapılan tüm işlemlerin kaydı ve telefon numaraları istenince, Dr. Mustafa Ö.'nün çok panik olduğunu Süreyya'dan öğrendim. Dr. Mustafa'nın, Süreyya'ya çıkardığı listedeki insanları arayıp İsmil Aile Sağlığı Merkezi'ne boy-kilo ölçümü için çağırdıklarını gelemeyecek olanların listeleri yapılıp telefonla aranarak ilçe sağlık müdürlüğünden aranırlarsa 'Evet biz aile sağlığı merkezine gittik. Boyumuzu kilomuzu ölçtürdük' denmesi istediğini duydum." dedi.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli tanık olarak ifadelerine başvurulan diğer 10 kişi de benzer beyanlarda bulundu.

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Ölüleri muayene etmiş! Konya’da Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıkları pes dedirtti

'İDARE, MÜFETTİŞLERİ YÖNLENDİRİP BANA SUÇLU MUAMELESİ YAPIYOR'

Soruşturma aşamasında ifadesi alınmak istenen Dr. Mustafa Ö.'nün ilk önce müfettişlerden soruşturmaya dair evrakları istediği, evraklar olmadan ifade veremeyeceğini söylediği belirtildi. Mustafa Ö., ilk savunmasında "İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri benden kaynaklı olmayan şahsi husumetlerini mevzuata saklanarak gerçekleştiriyorlar. Sistematik olarak mobbinge maruz kalıyorum. Herkesin hatası hatta yanlışı olabilir. İdare müfettişleri yönlendirip bana suçlu muamelesi yapıyor." dediği kaydedildi.