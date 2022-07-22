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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis'li besicilerin zorlu mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki çobanlar, koyun sürülerini, buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için Nemrut Dağı'ndaki yaylalara vadilerden geçerek ulaştırıyor. Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor. Vadide ilerleyen sürüler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk sırasında yoğun bir toz bulutu oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 13:55
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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis’li besicilerin zorlu mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini beslemek için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor.

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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis’li besicilerin zorlu mesaisi

Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla çıktıkları yaylalarda, sonbahara kadar hayvanlarını verimli otlaklarda besliyor.

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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis’li besicilerin zorlu mesaisi

Günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarıyla zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara giden besiciler, gün boyunca otlattıkları sürülerin su ihtiyacını gidermek ve sağımlarını yapmak için tekrar köye getiriyor.

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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis’li besicilerin zorlu mesaisi

Köyün üst kısmındaki vadide ilerleyen sürülerin, yolculuk sırasında çıkardıkları toz bulutuyla gün batımının bütünleşen manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları gün batımında gerçekleşen yolculuğu görüntülemeye çalışıyor.

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Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis’li besicilerin zorlu mesaisi

Besicilerden Mehmet Şirin Şen, her gün vadiyi kullanarak koyunları otlattıkları yaylalara gittiklerini söyledi.