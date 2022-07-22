Her gün 20 kilometre yürüyorlar! Bitlis'li besicilerin zorlu mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki çobanlar, koyun sürülerini, buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için Nemrut Dağı'ndaki yaylalara vadilerden geçerek ulaştırıyor. Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor. Vadide ilerleyen sürüler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk sırasında yoğun bir toz bulutu oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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