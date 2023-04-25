25 Nisan 2023, Salı
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...
8 yılda ülke topraklarını 3 katına çıkaran Yavuz Sultan Selim, şehzadelik yıllarında çok iyi eğitimlerden geçerek siyasi ve askeri dehasının temellerini attı. Osmanlı tarihinde imparatorluğa en çok toprak katan padişah olan Yavuz, askeri dehasıyla doğunun fatihi olarak anılmaktadır. İşte zamanın İskender'i Yavuz Sultan Selim...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 17:15
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