25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

8 yılda ülke topraklarını 3 katına çıkaran Yavuz Sultan Selim, şehzadelik yıllarında çok iyi eğitimlerden geçerek siyasi ve askeri dehasının temellerini attı. Osmanlı tarihinde imparatorluğa en çok toprak katan padişah olan Yavuz, askeri dehasıyla doğunun fatihi olarak anılmaktadır. İşte zamanın İskender'i Yavuz Sultan Selim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 17:15
  • 1
  • 19
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihin de imparatorluğa en çok toprak katan padişah olarak tarihe geçti. Çok sert olmasına rağmen tasavvufi yönü güçlü olan Yavuz, eğitiminin temellerini küçük yaşlarda attı. Yavuz'un liderlik sırlarından birisi de yetenekli kişileri istihdamda gösterdiği maharetti. Bunun en büyük örneği ise geçilmez olarak anılan Sina Çölü'nü bile o günün şartlarıyla 13 günde aşması oldu. İşte 8 yılı 80 yıla sığdıran padişah...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

UZUN BOYLU, GENİŞ OMUZLU YİĞİT BİR PADİŞAH

Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. Küçük yaşta oldukça iyi bir eğitim gördü.

  • 3
  • 19
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

DÜŞMANLARINA KORKU VE DEHŞET VERDİ

Şehzadeliği döneminde, Trabzon Sancağına vali olarak tayin edildi. Devlet işlerinin yanında, din ve fennî ilimle uğraşırdı. Devlet hayatının ilk safhası sayılan şehzadeliği döneminde dahi Müslümanlara hayranlık ve rahatlık; düşmanlara ise endamı ve müthiş iradesi ile korku ve dehşet vermişti.

  • 4
  • 19
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan 1508 Kütayis Seferinde Kars, Erzurum ve Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Buralarda yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman oldular.

  • 5
  • 19
8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH!

Savaşmakta oldukça mahir olan Yavuz Sultan Selim'i, tarihçiler "sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah" olarak değerlendirirler.

Nitekim gerçekleştirdiği fetihlerle bu tabiri sonuna kadar hak etmiş; Osmanlı tarihinde imparatorluğa en çok toprak katan padişah olarak anılmıştır. Diğer padişahların aksine Yavuz, fetih hareketini Doğu yönünde gerçekleştirmiştir.