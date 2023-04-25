8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihin de imparatorluğa en çok toprak katan padişah olarak tarihe geçti. Çok sert olmasına rağmen tasavvufi yönü güçlü olan Yavuz, eğitiminin temellerini küçük yaşlarda attı. Yavuz'un liderlik sırlarından birisi de yetenekli kişileri istihdamda gösterdiği maharetti. Bunun en büyük örneği ise geçilmez olarak anılan Sina Çölü'nü bile o günün şartlarıyla 13 günde aşması oldu. İşte 8 yılı 80 yıla sığdıran padişah...