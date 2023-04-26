A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin! Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin!

Retinoid olarak bilinen retinol ve retin-A ikisi de A vitamini bileşikleridir.

Birbirlerinden ayrıldıkları kısım retin-A'nın bir dermatolog tarafından reçeteli olarak verilebileceği, buna karşılık Retinolün ise kozmetik preparatlarda formülasyonlara dahil edilerek nihai ürün olarak raflarda yerini alabilen reçetesiz ürünler oluşudur. Bu nedenle tüm retinoidler aynı değildir. Örneğin tretinoin maddesi retinolden çok daha kuvvetlidir ve kozmetik ürünlerinin içeriğinde daha küçük miktarlarda bulunur.