05 Temmuz 2022, Salı
Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından gözler arefe gününe çevrildi. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürerken, arefenin hangi güne denk geldiğini de merak ediliyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.07.2022 10:13
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