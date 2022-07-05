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Haberler Galeri Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından gözler arefe gününe çevrildi. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürerken, arefenin hangi güne denk geldiğini de merak ediliyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 10:13
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Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban hazırlıkları yapılırken, bayram tatili için de planlar hazırlanmaya başlandı. Kurban Bayramı tatiline çıkacak olan vatandaşlar, arefe günü hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek hafta sonu da eklendiğinde 9 gün olarak uygulanacak.

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Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:

Arefe günü: 08 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 12 Temmuz Salı

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Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Arefe günü resmi tatil mi? 2022 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.