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İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı. Öte yandan uzmanlar, deniz seviyesinin yükselmediğini zeminin çöktüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:09
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İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı.

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İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi.

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İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.

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İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti. Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı.

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İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü

İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor.