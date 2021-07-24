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Haberler Galeri Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Ramazan ve Kurban Bayramı 2022'de ne zamana denk geliyor? Diyanet tarafından 2022 dini günler takvimi yayımlandı. Bu sene Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayan vatandaşlar, önümüzdeki yıl bayram tatillerinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinin belli olmasının ardından tatil günleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 24.07.2021 13:52
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Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022'de kaç gün tatil yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi yayımlandı. Üç ayların başlangıcı, kandil günleri, Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihleri belli oldu. Bu sene Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapılmıştı. Önümüzdeki yıl kaç gün tatil yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet'in yayımladığı 2020 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıcı, kandil günleri, Ramazan başlangıcı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;

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Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 03 Şubat 2022 Perşembe idrak edilecek.

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü, Berat Kandili ise 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

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Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba günü idrak edecek.