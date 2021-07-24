Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Ramazan ve Kurban Bayramı 2022'de ne zamana denk geliyor? Diyanet tarafından 2022 dini günler takvimi yayımlandı. Bu sene Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayan vatandaşlar, önümüzdeki yıl bayram tatillerinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinin belli olmasının ardından tatil günleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri ne zaman? İşte merak edilenler...