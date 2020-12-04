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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay

30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay... Youtube fenomeni bir adam oğlu ile birlikte 30 yıllık kasayı büyük bir gayret sonucu açmayı başardı. 30 yıldır kilitli kalan kasa ilk kez açıldı. Kasanın içinden çıkanlar görenleri çok şaşırttı. O anları takipçileriyle paylaşan Youtuber, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:14
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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay

Açılması çok güç olan bu kasa için büyük çaba harcayan Youtube fenomeni sonunda istediğine ulaştı. İşte görenleri şaşkına çeviren olay...

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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay
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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay
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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay
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30 yıldır bekleyen kasayı sonunda açtı! İçinden çıkanlar görenleri şoke etti! Şaşkına çeviren olay