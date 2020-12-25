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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 61 ambulans Ankara'dan İstanbul'a geldi! Dev konvoy böyle görüntülendi 61 ambulans Ankara'dan İstanbul'a geldi! Dev konvoy böyle görüntülendi Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek. Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 08:34
Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan saat 14.00'de hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU Konvoy halinde ilerleyen ambulanslar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken görsel şölen oluşturdu. ORGAN TAŞIMA ÇANTALARI İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak. ESKİYEN ARAÇLARLA DEĞİŞTİ Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilirken bir kısmı ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında kullanılacak. HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Öte yandan İstanbul'a giriş yapan ambulansların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptığı anlar havadan da görüntülendi.