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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen mübarek cuma gününde vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Bu kapsamda resimli ya da yazılı cuma mesajları tercih ediliyor. 2020 yılının son cumasına özel en yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:25
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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları buraa! Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi olarak biliniyor. Bugün, Müslümanların yerine getirmesi gereken en önemli sorumluluk Cuma namazını eda etmektir. "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum'a, 62/9) Cuma namazı öncesinde vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. En güzel mesaj içeriklerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte dualı, en yeni ve resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2020

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

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2020'nin son cumasına özel Cuma mesajları! Dualı, en yeni ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.