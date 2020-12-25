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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Baba Vanga gündemde! Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri neler? Ejderha kehaneti dikkat çekti Baba Vanga gündemde! Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri neler? Ejderha kehaneti dikkat çekti
Baba Vanga 2021 kehanetleriyle kan dondurdu. Kehanetlerinin gerçekleşmesi ile ünlenen Bulgar kahin Baba Vanga'nın söyledikleri korkutmaya devam ediyor. 11 Eylül'ü tahmin eden "kahin" Baba Vanga ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı! Kehanete göre 2021 yılında bir "ejderha" dünyayı ele geçirecek. Ejderhanın Çin kültüründe önemli bir yer tutmasından dolayı, o ejderhanın Çin olduğuna inanılıyor. İşte kan donduran kehanetler...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 06:23 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 06:26
2021 yılına sayılı günler kala, 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen "kâhin" Baba Vanga'nın kehaneti bir anda gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.
Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı "güçlü bir ejderhanın" ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar "güçlü ejderhanın" Çin olduğuna inanıyor.
Daha önce birçok "kehaneti" ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa'da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı "kehanetler" ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir "ejderha kehaneti" ile dikkatleri çekti.
"21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSANLIK KANSERDEN KURTULACAK
İddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl bir suikast girişiminin kurbanı olacak ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenlenecek.