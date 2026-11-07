Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı , birçok kenti beyaza bürüdü. Karabük, Düzce, Bolu, Kars, Ağrı ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

ERZURUM VE DOĞU ANADOLU'DA BEYAZ ÖRTÜ: PALANDÖKEN SEZONU AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, başta Erzurum olmak üzere Bayburt, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan'ın Palandöken Kayak Merkezi'nden aktardığı bilgilere göre, kar kalınlığı yüksek noktalarda 10 ila 15 santimetreye, şehir merkezinde ise 5 santimetreye ulaştı.

Pazar akşamına kadar sürmesi beklenen kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olacağı ve sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Kar yağışıyla birlikte Kop Dağı, Ovit Tüneli ve Erzurum-Erzincan kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde aksamalar yaşanırken, ekipler gece boyunca yolları açık tutmak için küreme çalışması yaptı.