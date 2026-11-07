Türkiye'de kış etkisini artırdı: Palandöken, Uludağ ve Ahmetusta Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu
Türkiye genelinde mevsimin ilk yoğun kış şartları etkisini hissettirmeye başladı. Doğu Anadolu'da sağanak yerini kara bırakırken Erzurum, Kars ve Ardahan beyaza büründü; kış turizminin gözdesi Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar geriledi. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar ve tipi ulaşımı zorlaştırırken, karayolları ekipleri kritik geçitlerde teyakkuza geçti.
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, birçok kenti beyaza bürüdü. Karabük, Düzce, Bolu, Kars, Ağrı ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
ERZURUM VE DOĞU ANADOLU'DA BEYAZ ÖRTÜ: PALANDÖKEN SEZONU AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, başta Erzurum olmak üzere Bayburt, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan'ın Palandöken Kayak Merkezi'nden aktardığı bilgilere göre, kar kalınlığı yüksek noktalarda 10 ila 15 santimetreye, şehir merkezinde ise 5 santimetreye ulaştı.
Pazar akşamına kadar sürmesi beklenen kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olacağı ve sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Kar yağışıyla birlikte Kop Dağı, Ovit Tüneli ve Erzurum-Erzincan kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde aksamalar yaşanırken, ekipler gece boyunca yolları açık tutmak için küreme çalışması yaptı.
Palandöken'de ilk karın tadını çıkaran bir vatandaş, "Kış bu sezon bir tık erken geldi gibi sanki Erzurum'a ama gene bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle geldi. Biz de bu tadı çıkartmak, temiz hava almak için buraya geldik. Şehir merkezinde çok kar yok ama Palandöken her zamanki gibi beyaza büründü" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte Palandöken'e gelen bir diğer kayaksever ise, "Biz de bekliyorduk kayak yapmayı zaten. Çok şükür yağdı, inşallah biraz daha yağar da sezon başlar diye heyecanla bekliyoruz" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Yetkililer, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasının özel araç sahipleri tarafından da gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
ULUDAĞ'DA TİPİ VE SİS ETKİLİ OLDU: SICAKLIK EKSİ 4 DERECEYE DÜŞTÜ
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'da da kış erken başladı. 2 bin 543 rakımlı zirvenin Oteller Bölgesi'nde sabah saat 07.00 sularında başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Zirveden son durumu aktaran gazeteci Fatih Mısır, hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar indiğini, kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğunu ve zaman zaman etkili olan tipi ile yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğünü bildirdi.
Ekim ayındaki 30 santimetrelik ilk karın ardından sezonun ikinci karıyla buluşan zirveyi değerlendiren bir turizmci, "Evet, bu kış bu sene erken geldi. Normalde 12'nci ayın sonlarına doğru oluyordu ama bu sene erken başladı. Kışı ve karı bekleyenler için çok sevindirici bir görüntü oldu. İnşallah ilerleyen günlerde sezon açıldığında yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Otellerin önümüzdeki ay tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.