05 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...

35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Onurcan Güzel, yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı "hıyar" videosuyla geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Ancak son dönemde tarzını yenileyen fenomen, Tablet Reis YouTuber Testo'nun yayınladığı özel bir videoyla hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Fenomen ismin sözleri yürek yakarken, son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:29
  • 1
  • 8
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

Sosyal medyanın renkli karakterlerinden biri olarak tanınan Tablet Reis, geçmişte yaptığı esprili tablet kutu açılım videosuyla gündeme gelmişti. İmaj değişikliğiyle adından söz ettiren fenormen isim acı dolu hikayesiyle gündeme geldi. Daha önce intihara kalkıştığını söyleyen Onurcan'ın sözleri yürek yaktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

  • 3
  • 8
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

Onurcan'ın açtığı kutudan çıkan şey ise beklentilerin ötesindeydi. Tablet yerine ortaya çıkan salatalık, izleyicileri ve Onurcan'ı bir hayli şaşırtmıştı. Ancak genç fenomen, bu beklenmedik durumu olağanüstü bir espriyle karşılayarak salatalığı bir güzel yemiş ve izleyicileriyle kahkahalara boğmuştu.

  • 4
  • 8
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

Sosyal medyanın tanınmış fenomenlerinden Tablet Reis, son zamanlarda paylaştığı duygusal bir video ile kilo kaybı ve zayıflıkla mücadele ettiğini açıkladı.

  • 5
  • 8
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Fenomen, şu anda sadece 35 kilo olduğunu ifade ederek, vücudunu sevmediğini ve obez olmak istediği için ağladığını söyledi. Ayrıca, daha önce intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını itiraf etti.