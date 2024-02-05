05 Şubat 2024, Pazartesi
35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Onurcan Güzel, yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı "hıyar" videosuyla geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Ancak son dönemde tarzını yenileyen fenomen, Tablet Reis YouTuber Testo'nun yayınladığı özel bir videoyla hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Fenomen ismin sözleri yürek yakarken, son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:29
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