35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! ’Tablet Reis’ bakın şimdi ne halde...

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Fenomen, şu anda sadece 35 kilo olduğunu ifade ederek, vücudunu sevmediğini ve obez olmak istediği için ağladığını söyledi. Ayrıca, daha önce intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını itiraf etti.