Asrın Felaketi'nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan flaş sözler: Şimdi iyileşme sürecindeyiz

Kadınlardaki bilgi artışı da çok güzel tabii ki ve yüzde 91'i de 'Kadın Destek Merkezleri lütfen başka şehirlerde de olsun.' diyor. Bu da bizim çalışmalarımız için tabii ki çok güzel bir geri dönüş." KADEM olarak 55 ilde faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Bayraktar, tüm bölgelerde bu dayanışma ruhunu güçlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.