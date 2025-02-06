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Asrın Felaketi'nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan flaş sözler: Şimdi iyileşme sürecindeyiz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Asrın Felaketi'nin ikinci yıldönümünde geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'Çok fazla acı yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla daha iyi olacağız.' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:09
Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat'ta gerçekleşen, 11 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinin ikinci yıldönümünde geçen Pazartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

KADEM çatısı altında depremzede kadınlara Psiko-Sosyal Destek sunan Kadın Destek Merkezi (KDM) çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, deprem zamanında yaşadığı duyguları anlattı. Depremde ailesini kaybedenlerin yaşadıkları acıyı unutamadığını aktaran Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Çok fazla acıyı hep beraber yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla da inşallah daha iyi olacağız." dedi.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

AİLELERİNİ YİTİRENLERİN ACISI UNUTAMADIKLARIMIN BAŞINDA GELİYOR
Sabah'ın haberine göre çocuğu olan bir anne olarak depremde çocukların yaşadıkları acılara tanık olduğunu kaydeden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gördüğü manzaraları unutamadığını aktardı. Bayraktar şunları belirtti: "Çok şey yaşadık burada. Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Adıyaman'a bütün illere ziyaretlerde bulundum. Çok acı şeyler gördüm, yaşadım. Bütün ailesini yitiren insanların acısını görmek beni deprem bölgesinde en çok etkileyen olaylardan biri.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

Özellikle küçük bir çocuğu olarak beni küçük çocukların uzuvlarını kaybettiğini görmek çok derinden etkiliyordu ve bunlar da kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acıyı hep beraber yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla da inşallah daha iyi olacağız." Sümeyye Erdoğan Bayraktar ayrıca BAYKAR'ın deprem bölgesinden İstanbul'daki lojmanlara yerleştirdiği aileler ile de sürekli irtibatlı olduklarını sözlerine ekledi.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

"10 BİN 288 KADINA HİZMET VERDİK"
Bayraktar, KADEM Kadın Destek Merkezlerinin İstanbul ve deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin ise, "İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'daki kadın destek merkezlerinde şimdiye kadar 10 bin 288 kadına hizmet vermişiz. 389 eğitim gerçekleştirmişiz, bunlar genelde meslek edindirme kursları.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

Bin 172 kişi psikolojik destek aldı ve bizdeki hizmetin sonrasında 54 kadın kendi işini kurdu veya işe başladı. Sadece Kahramanmaraş özelinde 201 kadın ile 605 sosyal hizmet görüşmesi gerçekleştirmişiz ve 101 kadınla da 614 psikolojik destek görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

"YÜZDE 81'İ AİLE BİREYLERİYLE OLUMLU İLETİŞİMİN İYİLEŞTİĞİNİ KAYDETTİ"
KADEM'in çalışma istatistiksel verilerini de paylaşan Bayraktar şunları söyledi: "Bütün Kadın Destek Merkezlerimizin çalışmaları üzerine bir etki analizi yaptık ve bu etki analizinden çıkan sonuçlar bizi çok memnun etti. Buradan hizmet alan kadınların yüzde 83'ü bu hizmetlerden çok memnun olduğunu, buradan güçlenerek çıktığını ve hayata artık daha umutlu baktığını söylüyor.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

Yüzde 81'i aile bireyleriyle olumlu iletişiminin arttığını, çocuklarıyla iletişiminin iyileştiğini söylüyor ki bu çok çok memnuniyet verici. Hizmet alan kadınların yüzde 87'si 'Şiddet durumunda artık neler yapabileceğimi, nerelere başvurabileceğimi biliyorum.' diyor. Yüzde 86'sı 'Maddi zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum.' diyor.

Asrın Felaketi’nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan flaş sözler

Kadınlardaki bilgi artışı da çok güzel tabii ki ve yüzde 91'i de 'Kadın Destek Merkezleri lütfen başka şehirlerde de olsun.' diyor. Bu da bizim çalışmalarımız için tabii ki çok güzel bir geri dönüş." KADEM olarak 55 ilde faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Bayraktar, tüm bölgelerde bu dayanışma ruhunu güçlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.