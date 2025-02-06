06 Şubat 2025, Perşembe
Asrın Felaketi'nin yıldönümünde Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan flaş sözler: Şimdi iyileşme sürecindeyiz
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Asrın Felaketi'nin ikinci yıldönümünde geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'Çok fazla acı yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla daha iyi olacağız.' dedi.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:09