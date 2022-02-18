Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

Dünyanın birçok noktasında olta ya da ağ ile balık avlanırken, farklı yöntemlerin uygulandığı da gözler önüne serildi. Özellikle göllerde ve derelerde yapılan balık avında daha çok 'elle avlanma' yöntemi kullanılıyor. Bir kişi balık avlamada resmen çağ atlatacak bir şekilde balık yakaladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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