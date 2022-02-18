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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

Dünyanın birçok noktasında olta ya da ağ ile balık avlanırken, farklı yöntemlerin uygulandığı da gözler önüne serildi. Özellikle göllerde ve derelerde yapılan balık avında daha çok 'elle avlanma' yöntemi kullanılıyor. Bir kişi balık avlamada resmen çağ atlatacak bir şekilde balık yakaladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.02.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 14:54
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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

Afrika'daki balık yakalama taktiği adeta pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. Yılanı balıkların bulunduğu deliğe salan avcı inanılmaz bir şekilde hedefine ulaşıyor.

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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.

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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.

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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün

İlk olarak küçük balıklar çıkarken bir süre sonra gerçekleşen olay daha da şaşırtıyor. Onlarca balığın çıktığı delikten en az 5 tane de büyük balık avcının avucuna düşüyor.

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Ne olta ne ağ! Bu yöntemi daha önce hiç görmediniz | Balık nasıl tutulurmuş bakın da görün