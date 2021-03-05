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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü sihirbaz hilesini açıkladı! Görenler gözlerine inanamıyordu Ünlü sihirbaz hilesini açıkladı! Görenler gözlerine inanamıyordu Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan ve şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz son ifşası ile sosyal medyayı salladı. Herkesin gözü önünde su üstünde yürüyen sihirbaz bu numarayı nasıl yaptığını da ifşa etti. Giriş Tarihi: 05.03.2021 06:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 06:03
Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ
Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı. İşte o gösteri ve hilesi...