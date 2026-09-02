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5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan hemşire H.D.B., suçlamaları kabul etmedi. "Çok pişmanım ama illiyet bağı bulunmamaktadır" diyen hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma 1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Olayın yargıya intikal etmesi ve hemşire H.D.B.'nin 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'ı darp etme anına ilişkin görüntülerin de ortaya çıkması sonucu hemşire H.D.B. hakkında tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma 2

Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire H.D.B., SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Sanık H.D.B., "Pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir. Gelen son Adli Tıp raporunda da benim darp etmem ile ilgili bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Yürüme bozukluğu bebeğin kendi hastalığından kaynaklıdır. Eylemden 5 gün sonra kırık tespit edilmiştir. Mağdur çocuktaki rahatsızlık benim eylemim ile gelişmemiştir. Bebeği benden sonra teslim alan hemşirenin beyanında sağlık yönünden bebeğin rahatsızlığı olmadığı ifade edilmiştir. Anne ile bebeğin temasında da herhangi bir kırık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hak mahrumiyeti içindeyim, ayda bir kez kızımı görebiliyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma 3

Sanık avukatı Mustafa Çaprak ise, "Gelen raporda bir illiyet bağı yoktur. Elbette ortadaki görüntüler uygun değildir. Kaldı ki anne erken doğum, yani 33. hafta doğum yapmıştır. Riskli bir gebelik yaşamıştır. Kırık müvekkilimden kaynaklı değildir ve tahliyesini talep ediyorum." dedi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma 4

Vekil avukatı Sait Bolat ise önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme, sanık hemşire H.D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesi nedeniyle 19 Ekim tarihine ertelendi.

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