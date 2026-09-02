5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı: Sanık hemşireden "pes" dedirten savunma

Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire H.D.B., SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Sanık H.D.B., "Pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecektir. Gelen son Adli Tıp raporunda da benim darp etmem ile ilgili bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Yürüme bozukluğu bebeğin kendi hastalığından kaynaklıdır. Eylemden 5 gün sonra kırık tespit edilmiştir. Mağdur çocuktaki rahatsızlık benim eylemim ile gelişmemiştir. Bebeği benden sonra teslim alan hemşirenin beyanında sağlık yönünden bebeğin rahatsızlığı olmadığı ifade edilmiştir. Anne ile bebeğin temasında da herhangi bir kırık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hak mahrumiyeti içindeyim, ayda bir kez kızımı görebiliyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dedi.