Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.