Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir işletmede sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı ortaya çıktı. İşletmede bulunan yaklaşık 500 kilogram bozuk et ürünü imha edilirken, iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.
Gaziantep'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 500 kilo bozuk et ürünü bulundu.
Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde üretim koşullarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi.
500 KİLOGRAM ET ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ
Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletmede yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi.
Ekipler, üretim alanında gerçekleştirdiği kontrollerde gıda üretim kurallarına uygun olmayan şartları belirledi.
İşletmede bulunan ürünler ekipler tarafından imha edilirken, iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Denetim sırasında üretim koşullarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi.