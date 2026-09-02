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Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir işletmede sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı ortaya çıktı. İşletmede bulunan yaklaşık 500 kilogram bozuk et ürünü imha edilirken, iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 1

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 500 kilo bozuk et ürünü bulundu.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 2

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde üretim koşullarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 3

500 KİLOGRAM ET ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletmede yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 4

Ekipler, üretim alanında gerçekleştirdiği kontrollerde gıda üretim kurallarına uygun olmayan şartları belirledi.

İşletmede bulunan ürünler ekipler tarafından imha edilirken, iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 5

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetim sırasında üretim koşullarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 6

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler! İşletmeden 500 kilo bozuk et çıktı 7
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