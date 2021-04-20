Son dakika | Binlerce lira vererek aldığı sıfır otomobilde üretim hatası çıktı! Araba alacaklar dikkat! Skandallar peş peşe patlak verdi

Devletin engelli bireylere tanıdığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Fikret Küçükhızar, bir yıl önce İstanbul'daki bir otomobil bayisine başvurdu. Küçükhızar, buradaki işlemlerin ardından bir otomobile sahip oldu. Daha sonra ise hayatının şokunu yaşadı

Giriş Tarihi: 20.04.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL