4 yaşındaki çocuğa annesinden işkence: Darp, sigara yanığı...
İstanbul'da Muhammed Salih G. ile Beyan A. geçtiğimiz yıl çifti boşandı. 4 yaşındaki oğlunu görmek için Bursa'ya giden baba, hayatının şokunu yaşadı. Baba oğlunun 'Annemden şiddet görüyorum' sözü üzerine soluğu savcılıkta aldı.
Giriş Tarihi: 05.10.2023
13:30
Kan donduran olay, İstanbul'da yaşandı. Avcılar'da ayakkabı imalatı sektöründe çalışan Muhammed Salih G. ile ev hanımı Beyan A., 2018 yılında evlendi. Çiftin 2019 yılında Mahmud adını verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak mutlu günler, uzun sürmedi. Çift, aile içi anlaşmazlıklardan dolayı karşılıklı anlaşarak 2022 yılında boşanmaya karar verdi.
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Ayrılığın ardından Muhammed Salih G., Avcılar'da yaşadıkları evde kalırken Beyan A. ise çocuğuyla birlikte Bursa'da yaşayan ailesinin yanına gitti. İddiaya göre genç kadın 4 ay boyunca eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermedi.
4. ayın sonunda Bursa'ya giderek kendi imkanları ile çocuğu ile görüşme fırsatı yaratan Muhammed Salih G, manzara karşısında şoka girdi. Öyle ki baba, çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde morarmalar, darp izleri ve sigara yanığı tespit etti. İlk olarak düştüğünü vs. düşünerek istemeyerek de olsa görüşme sonrası çocuğu annesine bıraktı ve İstanbul'da gitti.
ŞİKAYETÇİ OLDU Bir süre sonra Mahmud G.'yi görmek için tekrar Bursa'ya giden Muhammed Salih G., benzer izleri tekrar görünce çocuğu ile yaptığı görüşmede şiddeti annesinin uyguladığına dair konuşma ve hareketler tespit etti.
Oğlu Mahmud G.'yi alıp İstanbul'a getiren baba, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde sigara yanığı ve şiddet tespitini hastane raporları ile de teyit etti Çocuğunu tekrar annesine teslim ederken sorduğu sorulara da cevap alamayan baba çocuğun konuştuğu ve annesi tarafından şiddet gördüğünü söylediği video ile kaydetti.