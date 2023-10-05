4 yaşındaki çocuğa annesinden işkence: Darp, sigara yanığı...

4. ayın sonunda Bursa'ya giderek kendi imkanları ile çocuğu ile görüşme fırsatı yaratan Muhammed Salih G, manzara karşısında şoka girdi. Öyle ki baba, çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde morarmalar, darp izleri ve sigara yanığı tespit etti. İlk olarak düştüğünü vs. düşünerek istemeyerek de olsa görüşme sonrası çocuğu annesine bıraktı ve İstanbul'da gitti.