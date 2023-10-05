İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi’t Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...

Rüyalar insanlık tarihi boyunca merak edilen ve çeşitli şekillerde yorumlanan bir fenomendir. Rüyaların gerçeklere ışık tuttuğuna inanılması tarihsel bir inançtır ve birçok kültürde rüyaların sembolik anlamlarının olduğu düşünülür. Bu nedenle, rüyalar sıklıkla geleceği öngörmek veya kişisel sorunlara çözüm bulmak için araştırılır. Aynı zamanda, stres veya gerginlik gibi duygusal durumların rüya deneyimlerini etkilediğine dair görüşler de mevcuttur. Eğer az rüya görüyorsanız...