05 Ekim 2023, Perşembe
İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi't Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...
Rüyalar insanların gece uykusu sırasında deneyimledikleri zihinsel deneyimlerdir ve herkesin rüya gördüğü kabul edilir. Ancak rüya deneyimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı insanlar daha az rüya hatırlayabilir veya rüya gördüklerini fark etmeyebilir. İbni Sina, bu durumu açıklarken rüya görmek, kişinin zihinsel ve duygusal durumuyla yakından ilişkilendirilmiştir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 16:13
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6