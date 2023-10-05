Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Schachner, bu tabletlerin binalara bağlı olarak kümeler halinde bulunduğunu ve bazen arşiv veya kütüphane olarak tanımlandığını belirtti. Tabletlerde genellikle Hitit dilinin yanı sıra başka dillerden kelimeler de bulunuyor. Ancak en büyük sürpriz, daha önce bilinmeyen bir dilin izlerini taşıyan tabletlerin bulunması oldu. Bu dilin çözülmesi için çalışmalar hala devam ediyor.