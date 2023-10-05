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Türkiye'de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Türkiye'nin kuzey-orta kesiminde yapılan kazılarda bulunan antik bir buluş, büyük bir heyecan yarattı. 5 bin yıldan fazla bir süre önce kullanılmış olan kayıp bir dilin izlerini taşıyor. Üzerindeki yazılar, araştırmacılar için büyük bir sürpriz ve potansiyel bir tarih keşfi niteliği taşıyor. İşte dünya tarihini yeniden yazacak keşif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 12:29
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Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Türkiye'de bulunan eski bir kil tablet, arkeologlar tarafından büyük bir keşif olarak değerlendiriliyor. Tablet, Türkiye'nin kuzey-orta kesimindeki Boğazköy-Hattuşa'da gerçekleştirilen kazılarda bulundu. MÖ 1600'den MÖ 1200'e kadar var olan Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşa'da bulunan tablet, kayıp bir dilin kelimelerini içeriyor.

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Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir arkeolog olan Andreas Schachner'in liderliğinde yıllık keşif gezileri, çivi yazısıyla yazılmış binlerce kil tableti ortaya çıkardı. Bu tabletler, belki de Mezopotamya'da Sümerler tarafından 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce yaratılan en eski yazılı yazılardır.

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Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Schachner, bu tabletlerin binalara bağlı olarak kümeler halinde bulunduğunu ve bazen arşiv veya kütüphane olarak tanımlandığını belirtti. Tabletlerde genellikle Hitit dilinin yanı sıra başka dillerden kelimeler de bulunuyor. Ancak en büyük sürpriz, daha önce bilinmeyen bir dilin izlerini taşıyan tabletlerin bulunması oldu. Bu dilin çözülmesi için çalışmalar hala devam ediyor.

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Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Schachner, bir e-posta mesajında, "Tabletin giriş kısmı Hititçe'dir ve bu metnin bir ritüel metni olduğu açıktır" dedi. Kil tablet, Almanya'ya gönderilen ve Würzburg Üniversitesi'nde Profesör ve Eski Yakın Doğu Araştırmaları başkanı olan Daniel Schwemer tarafından incelenmek üzere gönderilen birkaç tabletten biriydi.

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Türkiye’de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...

Hititçe giriş kısmından itibaren, bu dilin, Hititlerin kuzeybatı sınırındaki modern Türk şehri Bolu yakınlarındaki Kalaşma bölgesinin dili olduğu tanımlandı. Ancak bu yeni dili tam olarak çözmek için çalışmalar hala devam ediyor.