05 Ekim 2023, Perşembe
Türkiye'de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...
Türkiye'nin kuzey-orta kesiminde yapılan kazılarda bulunan antik bir buluş, büyük bir heyecan yarattı. 5 bin yıldan fazla bir süre önce kullanılmış olan kayıp bir dilin izlerini taşıyor. Üzerindeki yazılar, araştırmacılar için büyük bir sürpriz ve potansiyel bir tarih keşfi niteliği taşıyor. İşte dünya tarihini yeniden yazacak keşif...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 12:29
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