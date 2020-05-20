4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Koronavirüs mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için sokağa çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.