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Haberler Galeri 4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... 

4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Koronavirüs mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için sokağa çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:48
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4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 15 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

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4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

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4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

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4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü.

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4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
4 günlük yasağın ardından İstanbul'da bu sabah! Toplu ulaşım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.