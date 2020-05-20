Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika... Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram tatilinin kaç gün yapılacağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayramda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Yurt genelinde bayram heyecanı yaşanırken, bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL