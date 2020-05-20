20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika... Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram tatilinin kaç gün yapılacağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayramda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Yurt genelinde bayram heyecanı yaşanırken, bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 10:29
  • 1
  • 15
Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika haberi... Bayram tatili 9 gün mü oldu? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yurt genelinde bayram heyecanı yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalırken, son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...

  • 2
  • 15
Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

  • 3
  • 15
Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 3 gün olacak.

  • 4
  • 15
Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

  • 5
  • 15
Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: