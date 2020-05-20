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Haberler Galeri 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

BİM 20 Mayıs aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin çarşamba günü indirimlerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor. Spor salonlarının kapalı olması nedeniyle evde egzersiz yapanlara özel BİM marketler sürpriz ürünler getiriyor. Çok fonksiyonlu GYM bar ve 2'li dambul seti bu çarşamba BİM'de müşterilerini bekliyor. Öte yandan her kategoriden birçok ürün 20 Mayıs kataloğunda yer alıyor. Çarşamba günü indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. İşte 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:12
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20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

20 Mayıs BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Çarşamba günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri için yayımlanan katalogda, birbirinden muhteşem ürünler ön plana çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle spor salonlarının kapanmasının ardından evde spor yapan vatandaşlar için dambıl seti raflarda yerini aldı.Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı kataloğu sayfamızdan inceleyebilirsiniz. İşte BİM 20 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Android 9.0
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
• 3 renk seçeneği

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20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

Kumtel
Cam Ankastre Set

• Ücretsiz Kurulum (Geliş gidiş 60 km üstü ücrete tabidir)

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20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

Relax
Büyük Boy Termos

• 12 saat Sıcak/Soğuk tutma özelliğine sahiptir
• 3,5 L

Tefal
Düdüklü Tencere

• 6 L
• 5 güvenlik sistemi

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  • 19
20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

Chef's
Granit Efektli Wok Tava

• Ergonomik ısıya dayanıklı sap
• 28 cm