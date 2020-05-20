20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler

BİM 20 Mayıs aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin çarşamba günü indirimlerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor. Spor salonlarının kapalı olması nedeniyle evde egzersiz yapanlara özel BİM marketler sürpriz ürünler getiriyor. Çok fonksiyonlu GYM bar ve 2'li dambul seti bu çarşamba BİM'de müşterilerini bekliyor. Öte yandan her kategoriden birçok ürün 20 Mayıs kataloğunda yer alıyor. Çarşamba günü indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. İşte 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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