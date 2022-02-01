İstanbul 4 sıra yükseldi! İşte trafiği en yoğun şehirler
2020 yılı Trafik Endeksine göre, en yoğun şehirler belli oldu. 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan raporda İstanbul, dünyada 5. Avrupa'da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu. İstanbul bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı.
Giriş Tarihi: 01.02.2022
13:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
13:01
Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksi ücretsiz bir şekilde erişim sağlanıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların trafik çilesi bitmek bilmezken bu durum dünya sıralamasında üst sevilere tırmandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi. Ayrıca İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı.
İstanbul'da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul'da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.
İSTANBUL DÜNYADA 5. SIRADA Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya'nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye'den İstanbul alıyor.
"BU ŞEHİRDE TRAFİK BÜYÜK BİR SORUN" İstanbul trafiğinde araç kullanan Kemal Koca, "İstanbul'da çok aşırı bir trafik var, bu şehirde trafik büyük bir sorun. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Bence bunun çözülmesi zor gözüküyor. Bence dünyada ilk 5 şehrin arasında olması normal hatta birinci bile olabilir. Trafiğin bu şehre özgün farklı bir sıkıntısı var. İstanbul'un belli yerleri aşırı kalabalık oluyor. Bunun çözümü yok gibi duruyor her yapılan yol geç kalındığı için fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.