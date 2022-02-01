İstanbul 4 sıra yükseldi! İşte trafiği en yoğun şehirler

"BU ŞEHİRDE TRAFİK BÜYÜK BİR SORUN"

İstanbul trafiğinde araç kullanan Kemal Koca, "İstanbul'da çok aşırı bir trafik var, bu şehirde trafik büyük bir sorun. Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Bence bunun çözülmesi zor gözüküyor. Bence dünyada ilk 5 şehrin arasında olması normal hatta birinci bile olabilir. Trafiğin bu şehre özgün farklı bir sıkıntısı var. İstanbul'un belli yerleri aşırı kalabalık oluyor. Bunun çözümü yok gibi duruyor her yapılan yol geç kalındığı için fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.