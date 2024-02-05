Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

EVİNDEN 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU!

Şahsın telefonu, kartları ve kimliği de zanlının evinde ele geçirildi. İtirafçı Yasin, cinayeti işleyenin Mert ismindeki kuzeni olduğunu ifade etti.

Anlı, "Yasin Tıraş'ın evine Asayiş Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş.