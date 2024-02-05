05 Şubat 2024, Pazartesi
Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bir cinayet daha açığa çıktı! Ankara'da uzun süredir kayıp olan Hasan Çelik'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Çelik'in aracını satmaya çalışan şüpheli kişiler canlı yayında katılmış, ardından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerde biri olan Yasin, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Bugün ise Müge Anlı, canlı yayında Yasin'in 3 ayrı suçlamayla tutuklandığını söyledi.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:14
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