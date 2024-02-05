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Haberler Galeri Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı

Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bir cinayet daha açığa çıktı! Ankara'da uzun süredir kayıp olan Hasan Çelik'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Çelik'in aracını satmaya çalışan şüpheli kişiler canlı yayında katılmış, ardından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerde biri olan Yasin, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Bugün ise Müge Anlı, canlı yayında Yasin'in 3 ayrı suçlamayla tutuklandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:14
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Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Tatlı Sert programında uzun süredir işlenen bir olay çözüme kavuştu. Aracıyla birlikte kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugünkü canlı yayında Müge Anlı, katil zanlısının tutuklandığını açıklarken, cinayetin ardındaki detaylar ve yaşananlar, izleyicileri şoke etti.

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Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

Hasan Hüseyin Çelik'ten kaybının 79. gününde acı haber geldi. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 2 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan bölümde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında Çelik'in cinayete kurban gittiğini açıkladı.

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Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin, cinayeti itiraf etti.

Yasin'in itiraflarının ardından, Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedeni evinden 12 kilometre uzakta bulundu.

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Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

EVİNDEN 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU!

Şahsın telefonu, kartları ve kimliği de zanlının evinde ele geçirildi. İtirafçı Yasin, cinayeti işleyenin Mert ismindeki kuzeni olduğunu ifade etti.

Anlı, "Yasin Tıraş'ın evine Asayiş Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş.

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Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı’da açığa çıktı! Hasan Çelik’in katil zanlısına tutuklama kararı

Üzerine kredi çekmiş. Evinde bulunan silahı kendisinin koymadığını inkar etmiş. 600 bin TL almışlar. İstanbul'da kız arkadaşı varmış ona bilgisayar almış bide tatil yapmış. Yasin Tıraş ona kredi kartlarını kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Bu adamın şifresini bir şekilde almışlar." dedi.