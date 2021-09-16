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Haberler Galeri 33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

1988 yılında İzmir'de cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker ve ablası, Alman bir çift tarafından evlatlık alındı. Aradan geçen yıllarda aile özlemi yaşayan Schlienbecker, ailesini bulabilmek için Türkiye'ye geldi. Türk arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Vedat Alexander Schlienbecker, mucizeyi yaşadı. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içinde anne babasına ulaştı. 33 yıllık hasreti canlı yayında son bulan genç adam, 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 11:56
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33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

1 Mayıs 1986 yılında dünyaya gelen Vedat Alexander Schlienbecker'ın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitledi. 33 ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında dakikalar içinde mucize gerçekleşti.

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33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Schlienbecker, "Annem bizi 20 Mayıs 1988'de, saat 22.45 sularında İzmir Karşıyaka'da Mersinli Camisi önüne bırakmış." dedi.

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33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

Ekonomik sıkıntılarından ötürü terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.

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33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

"EL İLANI BİLE DAĞITTIM"

Şu an 80'li yaşlarda olan Werner- Gerlinde Schlienbecker çiftinin kendilerini alıp Almanya'ya götürdüğünü belirten genç adam "İsmim Alexander oldu ve Hıristiyan olarak yetiştirildik. Zaman zaman o evde ablamla ağır hakaretlere maruz kaldık. Mayıs 2020'den itibaren gerçek ailemi aramaya başladım. Karşıyaka Kaymakamlığı arşiv aramasıyla durumu özetleyen bir bilgi geçti. İzmir'de anne ve babamı bulmak için cami etrafında el ilanları bile dağıttım. Ama bir sonuç elde edemedim. Türk başkonsolosluğundan vatandaşlık haklarından yararlanmamı sağlayan mavi kart çıkarttım. E-Devlet şifresi bile aldım" dedi.

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33 yıllık mucize! Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.