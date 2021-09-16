16 Eylül 2021, Perşembe
"Almanya'dan oğlum gelecek" diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir
Son dönemde hızla artan kira fiyatları tepkilere neden oldu. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, 'Evde çocuğum oturacak' diyerek kiracıyı çıkarmak isteyen ev sahiplerinin 12 aylık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödeyebileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 10:50
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