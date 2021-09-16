16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Almanya'dan oğlum gelecek" diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir

"Almanya'dan oğlum gelecek" diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir

Son dönemde hızla artan kira fiyatları tepkilere neden oldu. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, 'Evde çocuğum oturacak' diyerek kiracıyı çıkarmak isteyen ev sahiplerinin 12 aylık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödeyebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 10:50
  • 1
  • 10
Almanya’dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir
Yüz yüze eğitimin başlaması, üniversitelerin açılışı ve aşıyla hızlanan normalleşme süreciyle kiralık konut talepleri son aylarda hızlı bir artış gösterdi. Başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde kiraların normal artış bandının üzerine çıkarak astronomik rakamlara ulaşması tepkilere neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Almanya’dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir

Ev sahiplerince talep edilen ve kimi semtlerde yüzde 100'lere yaklaşan artış talepleri, kiracıların büyük mağduriyet yaşamalarına yol açtı. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira bedelinin yüksek oranda arttırılması için ev sahipleri tarafından baskıya maruz kalan kiracıların yasal hakları ve böyle bir durumda atabilecekleri hukuki adımları anlattı.

  • 3
  • 10
Almanya’dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir

Türk hukuk sisteminin, kira sözleşmesi yapılırken bir ev ya da iş yerinin ne kadara kiralandığına kural olarak müdahale etmediğini belirten Doç. Dr. Yeniocak, "Ancak Kanun, kira sözleşmesi bir kez yapıldıktan sonra kira bedelini aşırı artırmak ve eski kiracıyı evden ya da iş yerinden çıkarıp yerine yeni bir kiracıya daha yüksek bedelle kiralamak isteyen ev sahiplerine karşı önemli sınırlar koyar. Bu sınırlardan en çok bilineni de kira artışıyla ilgili TÜFE sınırlamasıdır" dedi.

  • 4
  • 10
Almanya’dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir

"KİRA ARTIŞINDA TAVAN, 12 AYIN TÜFE ORTALAMASIDIR"
İlgili kanunun, kira süresi sona erdikten sonra yeni dönem kirası belirlenirken uygulanacak artışta on iki aylık TÜFE ortalamasını üst sınır olarak belirlediğini hatırlatan Doç. Dr. Yeniocak, "Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu oranın üst sınır yani tavan miktar olduğudur. Yapılacak artış bu oranın altında olabilir ama üstünde olamaz.

  • 5
  • 10
Almanya’dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kiracılarına tazminat ödeyebilir
Ev sahibi, kiracıyı buna zorlayamaz. Örneğin, sözleşmede yüzde 20 artış yapılacağı yazıyor ancak TÜFE yüzde 15 olmuşsa, sözleşmedeki oran değil TÜFE oranı uygulanır. Kiracı, en fazla TÜFE oranında artış yaparak, kiracı olduğu evi ya da işyerini kullanmaya devam edebilir" açıklamasını yaptı.