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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına çıkan Fransa devi PSG rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lionel Messi yeni takımıyla devler arenasında yeniden boy gösterdi. Transferi dünyada olay olan Arjantinli yıldızın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Messi Club Brugge maçındaki etkisiz oyunuyla Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 11:41
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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular
Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olan Messi dün akşam yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne aldı. İspanyol, İngiliz ve Fransız basını Messi'nin dün akşamki performansını adeta yerden yere vurdu. İşte detaylar...
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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda turnuvanın favorisi olarak gösterilen yıldızlar topluluğu PSG, Belçika'da Club Brugge'a konuk oldu.Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular
Paris Saint Germain, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle öne geçerken, ev sahibinde Hans Vanaken 27. dakikada bu gole yanıt verdi. PSG'de hücüm hattı Neymar, Messi ve Mbappe'den oluşurken, Arjantinli yıldız Messi, PSG'de ilk Devler Ligi maçına çıktı.
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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular
Alınan bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Bir sonraki mücadelede Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.
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Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular

Hürriyet'in haberine göre; PSG'nin tüm dünyada yankı uyandıran transferi Lionel Messi, yeni takımıyla ilk kez Şampiyonlar ligi'nde forma giyerken başta İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.