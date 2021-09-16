Messi hayal kırıklığı yarattı! Yerden yere vurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına çıkan Fransa devi PSG rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lionel Messi yeni takımıyla devler arenasında yeniden boy gösterdi. Transferi dünyada olay olan Arjantinli yıldızın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Messi Club Brugge maçındaki etkisiz oyunuyla Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. İspanyol basını olmak üzere İngiliz ve Fransız basını Messi'yi ilk maçında eleştiri yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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