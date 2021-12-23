Kış aylarının vazgeçilmezi! Kilosu 1500 liraya çıktı
Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aroması ile bilinen Bucak salebi, kilosu 1500 liradan satışa sunuluyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2021
12:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor.
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Nisan- haziran aylarında yüksek kesimlerde yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6-8 ay kurutuluyor.
Kurutulmuş salep yumruları, taş değirmende öğütülüp, toz haline getirildikten sonra kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturuluyor. Salep, 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp, içime hazır hale geliyor. Tadı ve aromasıyla damakta lezzet bırakan Bucak salebinin, birçok kente satışı yapılıyor.
FİNCANI 15 LİRA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakanlığı döneminde '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına "Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram etmesi ve bir süre sonra da ilçeye ziyarette bulunmasının ardından ünü artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor. Pandemi sürecinde tüketimi artarken, kilosu 1500 liradan satılan salep, 50 ve 100 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Salep, pastane ve kafelerde fincanı 15 liradan içiliyor.
'KURAKLIK NEDENİYLE REKOLTE DÜŞTÜ' Bucak'ta baba mesleğini sürdüren Aziz Gündüz, salebe talebin her geçen gün arttığını söyledi. Kuraklık nedeniyle salep üretiminde azalma yaşandığını anlatan Gündüz, "Bahar mevsiminin kurak geçmesi orkide bitkisinin geç filizlenmesine yol açtı. Filizlendikten sonra yağışların yeterli olmaması nedeniyle de orkide bitki yumruları gelişemedi ve ciddi boyutta rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu.