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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1'i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!
Ayılar arasındaki 3 adet hindistan cevizini 32 saniyede bulursanız, dünya nüfusunun ilk yüzde 1'lik kısmına dahil olacaksanız. Sadece şahin gözlülerin bulabildiği optik illüzyon testinde yarışmayı kazanman için sadece 32 saniyen var. İşte çeşit çeşit sevimli ayıcıklar ve aralarında gizlenmiş hindistan cevizleri...