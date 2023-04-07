32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Algılama ve gerçeklik arasındaki bu kopukluk sebebiyle görsel yanılsamalar yaşayabiliriz. Bir bakıma kandırıldığımız bu durum aslında zihnimizin bir yorumudur. İlginç göz yanılgıları olan optik illüzyonlar çoğu kişinin dikkatini çekerek merak uyandırıyor. Gözümüzün önündeki nesneleri fark edemiyoruz. Peki siz 32 saniyede ayıcıkların içerisine gizlenmiş 3 hindistan cevizini bulabilecek misiniz?