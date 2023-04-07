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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1'i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Ayılar arasındaki 3 adet hindistan cevizini 32 saniyede bulursanız, dünya nüfusunun ilk yüzde 1'lik kısmına dahil olacaksanız. Sadece şahin gözlülerin bulabildiği optik illüzyon testinde yarışmayı kazanman için sadece 32 saniyen var. İşte çeşit çeşit sevimli ayıcıklar ve aralarında gizlenmiş hindistan cevizleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 17:49
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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Algılama ve gerçeklik arasındaki bu kopukluk sebebiyle görsel yanılsamalar yaşayabiliriz. Bir bakıma kandırıldığımız bu durum aslında zihnimizin bir yorumudur. İlginç göz yanılgıları olan optik illüzyonlar çoğu kişinin dikkatini çekerek merak uyandırıyor. Gözümüzün önündeki nesneleri fark edemiyoruz. Peki siz 32 saniyede ayıcıkların içerisine gizlenmiş 3 hindistan cevizini bulabilecek misiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Optik illüzyon resminde, küresel mücadeleyi kazanmak için 32 saniye içinde 3 hindistan cevizini işaretleyin. Başarılı olursanız, dünya nüfusunun ilk %1'i arasında olacaksınız.

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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Buradaki optik illüzyon resmine bir göz atın ve aşağıdaki resimde gizli hindistan cevizlerini bulun. Bunu yapmak için sadece 32 saniyeniz var.

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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

Şimdi hindistancevizi bulmaya çalışın. Sadece 32 saniyen var. Hindistan cevizini buldun mu?

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32 saniyede bul, Dünya nüfusunun %1’i arasına gir! Ayıların arasındaki 3 adet hindistan cevizini sadece şahin gözlüler bulabilir!

İPUCU

*Hindistan cevizinin kulakları yoktur.

*Hindistan cevizini resmin sağ tarafında aramanızı öneririz. Sağdakiler fotoğrafın üst ve alt bölgelerine, soldakiler ise orta bölgeye sıkışmış durumda.

Hala bulamadınız mı?