07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye'nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye'nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

Türkiye'de tek kobra türü olan "çöl kobrası" kış uykusundan uyandı. Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda görülmeye başlayan çöl kobrası en tehlikeli yılanlar arasında yer alıyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler. İşte ülkemizin tek kobra türü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 18:31
  • 1
  • 8
En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

En zehirli yılanlar arasında yer alan çöl kobrası özellikle dağlık alan ve tarlalarda görülüyor. Türkiye'de yer alan en tehlikeli yılanlar arasında yer alan çöl kobrasını gören vatandaşların tüyleri diken diken oluyor. Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor. İşte ülkemizde yaşadığı il...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

TÜRKİYE'DE TEK

Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.

  • 3
  • 8
En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor.

  • 4
  • 8
En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor. Zehirli olan bu tür, avlarını zehirleyerek öldürür veya canlı iken yutar. Gizli yaşadığından insanları zehirleme olasılığı düşüktür.

  • 5
  • 8
En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

İnsanlar yılanların doğal yaşam alanlarına girdikçe, yılanlar insanların yaşam alanlarına da giriyor. Yılanlar, doğal hayatın önemli bir parçasıdır ve ekosistemlerin dengeleyicileridir. Ancak insanlar yılanların doğal yaşam alanlarına zarar vererek bu dengeyi bozabilirler.