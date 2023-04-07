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En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye'nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!
Türkiye'de tek kobra türü olan "çöl kobrası" kış uykusundan uyandı. Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda görülmeye başlayan çöl kobrası en tehlikeli yılanlar arasında yer alıyor. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilen bu yılanlar ürkütücü olsalar da gizli yaşamayı tercih ederler. İşte ülkemizin tek kobra türü...