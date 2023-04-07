En tehlikeliler listesinde 1. sırada! Türkiye’nin tek kobra türü sadece o ilimizde yaşıyor! Zehrine dikkat!

Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor. Zehirli olan bu tür, avlarını zehirleyerek öldürür veya canlı iken yutar. Gizli yaşadığından insanları zehirleme olasılığı düşüktür.