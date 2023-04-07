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Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Ramazan ayının içerisinde gizli Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Ramazan'ın son on gününe girilirken Müminler bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesi'ni beklemeye koyuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:17
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Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Ramazan ayının içerisinde gizli Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Ramazan'ın son on gününe girilirken Müminler bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesi'ni beklemeye koyuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir.

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Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

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Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir.

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Kadir Gecesi’ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.