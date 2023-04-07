Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı, ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

Ramazan ayının içerisinde gizli Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Ramazan'ın son on gününe girilirken Müminler bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesi'ni beklemeye koyuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının 27. gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi ne oldu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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