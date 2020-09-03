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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı

Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 08:24
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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı


Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.

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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı
İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı
Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor.
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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı
UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.
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Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı
Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.