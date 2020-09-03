Korkutan orman yangınları! Dört ilde peş peşe çıktı

Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 08:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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