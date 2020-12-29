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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
Rize'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 4 bina tahliye ediliyor. 'Pisa Kuleleri' diye anılan riskli binalar tahliyelerinin ardından yıkılacak.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:41Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:42
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!