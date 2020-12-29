30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

YIKIM KARARI ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra binaların yıkımına başlanacak.