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Haberler Galeri 30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

Rize'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 4 bina tahliye ediliyor. 'Pisa Kuleleri' diye anılan riskli binalar tahliyelerinin ardından yıkılacak.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:42
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı. Her geçen gün binalardaki eğimin arttığı dikkat çekiyor.

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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

YIKIM KARARI ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra binaların yıkımına başlanacak.

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30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!
30 yıl önce inşa edilmişti! Rize'nin 'Pisa Kuleleri' için yıkım kararı!

'BÜYÜK BİR TEHLİKE İÇİNDEYDİK'

Pisa kuleleri gibi yana kayan binada dairesi olan Hatice Bayrak, "Büyük tehlike vardı. Yıkım kararının alınmasıyla rahatladık. Biz bu binalar için çok çalıştık çabaladık, emeklerimiz boşa gitmesin, haklarımız verilsin" dedi.