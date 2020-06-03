30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Su doldu, tarihi cami kayboldu

İlçe sakinleri suların dolmasıyla tarihi caminin kaybolduğunu belirterek, "Caminin hikayesi şöyle; Fatih Sultan Mehmet Han zamanın da yaptırıldığı söylenmektedir. Daha önce burası yerleşim yeri, köydü. Barajın gelmesi ile birlikte köyler daha yüksek tepelere taşındı. Tarihi caminin de sadece çatısı kaldı. Duvarları falan duruyordu. Suların dolması ile birlikte cami kaybolmak üzere. Tamamen sular altında şuan. Tahmini 50 metre kadar daha sular yükselir" dedi.