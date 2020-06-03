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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Sivas'ın Suşehri ilçesine baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:37
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajı su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı.

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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapıldığı iddia edilen cami de suların dolmasıyla gözden kayboldu.

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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Geçtiğimiz yıl 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle ilk kez gün yüzüne çıkarak görüntülenen tarihi cami bu yıl suların dolmasıyla tekrardan gözden kayboldu.

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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Havadan görüntülenen tarihi caminin sadece üst duvar kısmı görüldü.

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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü

Su doldu, tarihi cami kayboldu
İlçe sakinleri suların dolmasıyla tarihi caminin kaybolduğunu belirterek, "Caminin hikayesi şöyle; Fatih Sultan Mehmet Han zamanın da yaptırıldığı söylenmektedir. Daha önce burası yerleşim yeri, köydü. Barajın gelmesi ile birlikte köyler daha yüksek tepelere taşındı. Tarihi caminin de sadece çatısı kaldı. Duvarları falan duruyordu. Suların dolması ile birlikte cami kaybolmak üzere. Tamamen sular altında şuan. Tahmini 50 metre kadar daha sular yükselir" dedi.