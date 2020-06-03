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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
Sivas'ın Suşehri ilçesine baraj sularının çekilmesiyle 30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenen tarihi cami tekrardan sular altında kaldı.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:37
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü
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30 yıl aradan sonra ilk kez görüntülenmişti! Tekrar suya gömüldü