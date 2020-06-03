Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı. Çevredeki bazı hayvanseverler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi.