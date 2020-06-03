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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Manisa'da Hüseyin A. isimli şahıs, bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından elindeki paspas sapıyla defalarca vurdu. Köpeğin aldığı darbelerle acı içinde havladığı ve olaya tepki gösteren esnafın üzerine yürüyüp bıçak çektiği anlar kameraya yansıdı. Saldırgan Hüseyin A. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken toplamda 4.495 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:14
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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.

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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

TEPKİ GÖSTEREN ESNAFA BIÇAK ÇEKTİ

Alaşehir'de yaşayan evli, iki çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., geçen 1 Haziran'da saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Ardından da bir restoranın önündeki motosikletlerin arkasına kaçıp, saklanan köpeği, elindeki tahta fırça sapıyla dövdü.

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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Zavallı hayvan acı içinde bağırıp, kaçarak canını kurtardı. Çevredeki bazı hayvanseverler Hüseyin A.'ya tepki gösterip, engel olmak istedi. Hüseyin A., "Ne yapıyorsun sen" diyerek kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) üzerine yürüyüp, cebinden çıkardığı bıçakla saldırmak istedi. Çevredeki diğer esnaf araya girip, Hüseyin A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekiler bir yandan durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Olay anının çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine giden polis, Hüseyin A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin A.'nın bıçakla üzerine yürüdüğü kasap Mehmet Ayoğlu, polise şikayetçi oldu. Köpeği yoldan geçenlere sürekli olarak havlayıp, saldırdığı için dövdüğünü ileri süren Hüseyin A.'ya polisteki işlemlerinin ardından ilgili kurumlardan toplam 4 bin 495 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, "Sokak köpeğine yapılan kötü muamelede bulunan Hüseyin A., İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanıp, mahkemeye sevk edilmiş, mahekemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.