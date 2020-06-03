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Manisa'da köpeğe sopayla saldıran şahsa 4 bin 495 lira ceza kesildi
Manisa'da Hüseyin A. isimli şahıs, bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından elindeki paspas sapıyla defalarca vurdu. Köpeğin aldığı darbelerle acı içinde havladığı ve olaya tepki gösteren esnafın üzerine yürüyüp bıçak çektiği anlar kameraya yansıdı. Saldırgan Hüseyin A. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken toplamda 4.495 lira para cezası kesildi.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:14
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