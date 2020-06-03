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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?
Mersin'de, piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 19 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi. Peki balina kusmuğu nedir, ne işe yarar? Parfümlerin kalıcılığını artırmak içi kullanılan ve çok değerli olan balina kusmuğu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:17
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