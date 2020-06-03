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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

Mersin'de, piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 19 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi. Peki balina kusmuğu nedir, ne işe yarar? Parfümlerin kalıcılığını artırmak içi kullanılan ve çok değerli olan balina kusmuğu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:17
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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

Mersin'de bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi.

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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biri olan İspermeçet balinasının midesini kılçık kemik gibi kesici delici elemanlardan korumak için ürettiği, zaman geçtikçe sertleşen ve birleşip yumrulaşan, bir süre sonra dışkı ile veya kusarak dışarı atılan, parfüm üreten şirketlerin koku kalıcılığını sağlamak için ayrıştırıp kullandığı ham maddeye deniyor.

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Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

PAHALI PARFÜMLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir.