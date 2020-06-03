Mersin'de balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri tam 11 milyon TL! | Balina kusmuğu nedir?

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biri olan İspermeçet balinasının midesini kılçık kemik gibi kesici delici elemanlardan korumak için ürettiği, zaman geçtikçe sertleşen ve birleşip yumrulaşan, bir süre sonra dışkı ile veya kusarak dışarı atılan, parfüm üreten şirketlerin koku kalıcılığını sağlamak için ayrıştırıp kullandığı ham maddeye deniyor.