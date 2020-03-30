Coronavirüs bunu da yaptırdı! Her gün Whatsapp'tan haberleşip camdan cama...

Bursa'da korona virüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor. Corona virüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden Melek Atlı, "Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Korona virüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk." dedi.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL