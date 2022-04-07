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Haberler Galeri Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

İTÜ'de okuyan Hamit Egemen geçtiğimiz hafta ortadan kaybolmuş, ailesi çocuklarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kaldığı yurttan çıkmasının ardından bir daha haber alınamayan gencin ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:38
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Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Hamit Egemen, 1 Nisan günü ortadan kayboldu. Kaldığı öğrenci yurdundan çıkmasının ardından bir daha haber alınamayan gençten acı haber geldi. Acı kaybı canlı yayında duyuran Müge Anlı, Egemen'in ölüm nedenini açıkladı. Acı haberi alan Egemen Ailesi ise yıkıldı. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Tarihler 1 Nisan 2022'yi gösterdiğinde; İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen sırra kadem bastı.

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Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Egemen'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

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Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Ekipler ise genç adamı bulmak için çalışma başlattı. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanı'na giriş yaptığı anlaşıldı.

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Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Bunun üzerine; Egemen'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yapıldı.