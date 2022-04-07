Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Müge Anlı’da aranan Hamit Egemen’in ölüm nedeni ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Ekipler ise genç adamı bulmak için çalışma başlattı. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanı'na giriş yaptığı anlaşıldı.